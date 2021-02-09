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Переболевшие коронавирусом россияне могут выйти на пенсию раньше

Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 12:50
1 мин
Марьям Ибрагимова
9 февраля, 2021 12:50
1 мин
Zamir Usmanov/Globallookpress
Zamir Usmanov/Globallookpress

В Государственную Думу России поступило предложение, касающееся сокращения пенсионного возраста. Однако на сей раз отечественные политики хотят предоставить данную возможность только той категории граждан, что переболела новой коронавирусной инфекцией. Проект разработан партией «Коммунисты России».

По словам председателя ЦК партии Максима Сурайкина, все дело в том, что даже после победы над COVID-19 работоспособность человека заметно снижается, а потому заставлять трудиться граждан до 65 лет неправильно – это может привести к резкому сокращению продолжительности жизни.

Партия предлагает вернуть стандарт выхода на пенсию, существовавший ранее – женщинам в 55 лет, мужчинам в 60. Сурайкин требует рассмотреть данный законопроект в срочном порядке, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков нашел оправдание для низких пенсий в России – всё дело в «черный полосах».

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Госдума
пенсия
Коммунисты России
пенсионеры
Максим Сурайкин
1 мин
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