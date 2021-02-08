Дмитрий Песков нашел оправдание для низких пенсий в России

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не могут повышать выплаты пенсионерам. Этому мешают глобальные «черные полосы».

«Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желанииповышать благосостояние пенсионеров, - заявил пресс-секретарь. - Говоря о черных полосах, я имею в виду мировые экономические кризисы, такие глобальные ситуации, как нынешняя пандемия».

Вместе с тем, Песков отметил, что в 90-е годы жить в России было тяжелее, а нынешние пенсии выше. Тем не менее, сегодняшний уровень пенсий недостаточен и властям предстоит еще много работы.

«Впереди нас ждет более длинная дорога», - приводит слова Пескова «Интерфакс».