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Дмитрий Песков нашел оправдание для низких пенсий в России

Антон Мельников
8 февраля, 2021 19:54
1 мин
Антон Мельников
8 февраля, 2021 19:54
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти не могут повышать выплаты пенсионерам. Этому мешают глобальные «черные полосы».

«Безусловно, какие-то негативные периоды, черные полосы в развитии, с которыми мы сталкиваемся, действительно, тормозят нас в желанииповышать благосостояние пенсионеров, - заявил пресс-секретарь. - Говоря о черных полосах, я имею в виду мировые экономические кризисы, такие глобальные ситуации, как нынешняя пандемия».

Вместе с тем, Песков отметил, что в 90-е годы жить в России было тяжелее, а нынешние пенсии выше. Тем не менее, сегодняшний уровень пенсий недостаточен и властям предстоит еще много работы.

«Впереди нас ждет более длинная дорога», - приводит слова Пескова «Интерфакс».

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