Пенсионный налоговый вычет до 52 тысяч в год предложили в России

Общество

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Негосударственные пенсионные фонды направили письмо в Центробанк России с предложением ввести налоговый вычет для граждан, которые самостоятельно копят на будущую пенсию. Им хотят предоставить право ежегодно возвращать 52 тыс. рублей.

Авторы инициативы - Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Ключевое предложение - введение пенсионного налогового вычета в качестве стимула для граждан добровольно копить на пенсию.

Лимит для исчисления вычета хотят установить в размере 400 тыс. рублей. Лимит определен не случайно - это максимальная планка для исчисления льготы при вложении граждан в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).

Президент АНПФ Сергей Беляков объяснил «Известиям», что граждане активно вкладываются в финансовые продукты в случае получения достаточного стимула.

Сейчас россияне имеют возможность вернуть уплаченные взносы по программам негосударственного пенсионного обеспечения в размере 15,6 тыс. рублей (13% от 120 тыс. рублей).

Центробанк подтвердил получение письма. Ведомство заявило, что необходимо оценить эффект от реализации инициативы и обсудить ее при участии Минфина.

Ранее в Общественной палате предложили раздать пенсионерам по 15 тыс. рублей по аналогии с выплатами на детей.