Пенсионерам в РФ предложили добавить денег для вывода из категории бедного населения

Общество

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В Госдуму внесен законопроект об изменении механизма расчета прожиточного минимума пенсионера. Документ разработан в связи с многочисленными обращениями граждан и с целью вывести пожилых из категории бедного населения.

Сейчас прожиточный минимум рассчитывается исходя из суммы за I и II кварталы текущего года в субъекте и в целом по России. Ежеквартальный минимум учитывает размер потребительской корзины, которая включает минимальный набор продуктов. Доплата к пенсии устанавливается, если общая сумма ниже прожиточного минимума пенсионера. В 2020 году он составляет 9311 рублей по России.

По мнению авторов документа, с целью назначения социальных доплат нужно установить прожиточный минимум в размере среднегодовой величины прожиточного минимума на душу населения, сложившейся в субъекте РФ за предыдущий год.

«Установление данного положения в законе позволит повысить качество и уровень жизни нуждающихся в социальной защите граждан», - считают авторы законопроекта.

Эта инициатива потребует дополнительного выделения около 2 млрд рублей на каждый регион, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года пенсия по старости будет расти более чем на 1 тыс. рублей в год.