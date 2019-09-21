Одобрен проект о субсидиях регионам на соцдоплаты к пенсиям
Правительство одобрило законопроект о субсидиях регионам на социальные доплаты неработающим пенсионерам.
Как отмечается на сайте кабмина, инициатива направлено на повышение эффективности и обеспечение своевременности предоставления целевой финансовой помощи в виде субсидий субъектам на выплату региональной соцдоплаты к пенсии для неработающих пенсионеров.
«Одобрить проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что с 2021 года в России заработает новая система накопительных пенсий с возможностью лично финансировать ее из своего дохода.
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