Назван срок запуска новой системы накопления на пенсию в РФ

Новая система накопительных пенсий с возможностью лично финансировать ее из своего дохода заработает в России с января 2021 года. Об этом говорится в уведомлении о разработке соответствующего законопроекта Минфином.

Ведомство констатирует, что в настоящее время участие граждан в формировании пенсии незначительно. С помощью новой накопительной системы россияне получат возможность за счет личных взносов обеспечить дополнительные источники формирования пенсии в структуре негосударственного пенсионного обеспечения при поддержке государства, пишет ТАСС.

О разработке законопроекта стало известно в начале сентября. Документ носит рабочее название «О гарантированном пенсионном продукте». Его главная особенность – добровольное участие в системе.

Концепция ИПК предполагала отчисление работником 6% своей зарплаты на накопительную пенсию. Сначала подключать граждан к системе планировалось автоматически, но от автоподписки позже отказались по требованию президента России Владимира Путина.