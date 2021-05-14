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Пенсионерам по 10 тысяч: в Госдуме предложили новое ежегодное пособие

Лилия Караева
14 мая, 2021 09:38
1 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 09:38
1 мин
Пенсионер
Zamir Usmanov/Global Look Press

Для российских пенсионеров предложили ввести единовременное пособие на приобретение одного вида товаров. Чтобы избежать попыток нецелевого расходования средств, предлагается выдавать его в ввиде сертификатов.

Автор инициативы - депутат Госдумы Иван Сухарев. Он направил предложение главе Минтруда Антону Котякову.

Парламентарий предлагает выдавать пособие для приобретения средств индивидуальной защиты. Он объяснил, что эти средства необходимы в силу уязвимости пожилых людей и их подверженности тяжелым последствиям при инфекционных заболеваниях. С другой стороны, пенсионерам может не хватать денег на покупку средств защиты.

Размер пособия предложено установить на уровне 10 тыс. рублей, пишет RT.

Ранее сообщалось, что несколько регионов России приняли решение выдавать деньги вакцинировавшимся от коронавируса.

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ТЕГИ
Госдума
Пособие
Пенсионеры
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