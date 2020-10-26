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Педофилов в России попытаются наказывать по-украински

Лилия Караева
26 октября, 2020 10:28
2 мин
Маньяк
Piqsels.com

К внесению в Госдуму готовится законопроект о химической кастрации педофилов. Документ был разработан в связи с ростом преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 2016 года на 20%.

Законопроект будет внесен в правительство и Верховный суд, а потом в Госдуму уже на этой неделе. Он предусматривает внесение поправок в две статьи Уголовного кодекса.

Статью 99 предложено дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера, как «химическая кастрация». В статью 101.1 хотят внести термин «химическая кастрация». Под ним предложено понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Перечень препаратов должно определить правительство.

Депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный пояснил «Известиям», что с применением химической кастрации вероятность повторного совершения преступления будет сведена к минимуму.

На сегодняшний день кастрацию педофилов практикуют такие страны, как Чехия, Индонезия, Украина. В Чехии с 1966 года действует закон о хирургической кастрации. В двух других практикуют химическую кастрацию.

Ранее в США впервые за 17 лет применили смертную казнь для преступников, осужденных на федеральном уровне.

темы
Россия
законопроект
химическая кастрация
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