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Патриарх Кирилл призвал учителей «бороться за души детей». Противником предстал Интернет
19 октября, 2021 18:26
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Russian Government/via Globallookpress.com
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с определенной долей скепсиса относится к развитию технологий, особенно его настораживает Интернет, а именно возможность влияния Сети на неокрепшее сознание школьников.
По мнению епископа Русской православной церкви (РПЦ), преподаватели основ религиозных культур и светской этики должны «бороться за души и мировоззрение детей», иначе Интернет станет главным источником информации и определяющим фактором формирования личности. Допускать подобное нельзя, поэтому важно научить учеников критически относится к информационному потоку, а не поглощать его целиком, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно о том, что в России готовят изменения в закон о СМИ-иноагентах.
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