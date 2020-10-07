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Пастор увидел в официантке знак свыше и решил ей собрать миллион рублей

Артем Денисов
7 октября, 2020 06:19
2 мин
Официант
Фото: pixabay.com

Пастор Эусебио Фелпс посетил в городе Стокбридж ресторан и решил запустить кампанию по сбору средств для беременной официантки.

Мужчина принял встречу за знак свыше. Ему удалось собрать 12 тысяч долларов (около миллион рублей). Эусебио Фелпс принял решение сделать Ханне Хилл подарок, так как узнал, что еще не рожденному малышу хотят дать то же имя, что было у его покойного сына - Сэмюэль. Фелпс решил, что ему был дан знак свыше, так как семь лет назад он потерял сына, и годовщина со дня трагедии должна была наступить на днях.

Поделившись историей официантки на своей странице в Facebook, пастор смог накопить больше 12 тысяч долларов. Чек он передал официантке, которая о намерениях мужчины ничего не подозревала.

Как оказалось, женщина испытывала финансовые трудности и не могла съехаться с возлюбленным, от которого ждала уже второго ребенка, так как паре не хватало денег на жилье, сообщает Lenta.ru.

Ранее специалист по биоэтике иеромонах Димитрий заявил, что в случае женского бесплодия лучше усыновить ребенка, а не прибегать к технологии экстракорпорального оплодотворения или услугам суррогатной матери.

Он также рассказал о частых случаях естественного зачатия после того, как люди усыновляли детей. Это заявление стало продолжением темы, которую ранее поднял ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

темы
сша
пастор
официанты
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