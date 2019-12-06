Священник попросил россиян усыновлять детей вместо ЭКО

В случае женского бесплодия лучше усыновить ребенка, а не прибегать к технологии экстракорпорального оплодотворения или услугам суррогатной матери, заявил специалист по биоэтике иеромонах Димитрий.

«Эффективность ЭКО невелика (около 20%), кроме того, оно опасно для женщины. Гормональная стимуляция яичников, с помощью которой получают яйцеклетки, чревата серьезными осложнениями», — цитирует священнослужителя РИА «Новости».

Иеромонах Димитрий также рассказал о частых случаях естественного зачатия после того, как люди усыновляли детей. Это заявление стало продолжением темы, которую ранее поднял ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.

Он заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству. По его мнению, важно, чтобы в этой сфере была определена моральная норма.

В РПЦ в ответ на это заявили, что продолжение рода — это «богоугодное дело, а не поход в супермаркет» и что хотя «рождение ребенка — праведная цель, но и она не может оправдывать любые средства ее достижения».

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