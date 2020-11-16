Пассажирский Boeing сбил медведя при посадке

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На Аляске пассажирский самолет сбил медведя во время посадки. Об этом сообщили местные СМИ.

Столкновение животного с Boeing 737-700 произошло в аэропорту Якутат. Сотрудники буквально за несколько минут очистили взлетно-посадочную полосу. Однако во время приземления пилоты самолета увидели двух медведей.

Медведи попытались пробежать под воздушным судном, но видимо самолет задел их задним шасси. В результате медведица погибла, а медвежонок остался жив.

Никто из членов экипажа самолета и пассажиров не пострадал. Boeing получил незначительные повреждения, пишет «РИА Новости».

Ранее в Енисейском районе Краснодарского края женщина погибла от крепких лап хозяина тайги, большого озверевшего медведя. Женщина была растерзана животным неподалеку от поселка «Байкал», из которого никто не успел прийти даме не помощь.