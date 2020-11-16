Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Пассажирский Boeing сбил медведя при посадке

Дмитрий Байков
16 ноября, 2020 11:40
1 мин
1
фото: Pixabay

На Аляске пассажирский самолет сбил медведя во время посадки. Об этом сообщили местные СМИ.

Столкновение животного с Boeing 737-700 произошло в аэропорту Якутат. Сотрудники буквально за несколько минут очистили взлетно-посадочную полосу. Однако во время приземления пилоты самолета увидели двух медведей.

Медведи попытались пробежать под воздушным судном, но видимо самолет задел их задним шасси. В результате медведица погибла, а медвежонок остался жив.

Никто из членов экипажа самолета и пассажиров не пострадал. Boeing получил незначительные повреждения, пишет «РИА Новости».

Ранее в Енисейском районе Краснодарского края женщина погибла от крепких лап хозяина тайги, большого озверевшего медведя. Женщина была растерзана животным неподалеку от поселка «Байкал», из которого никто не успел прийти даме не помощь.

темы
общество
самолет
происшествие
медведь
Аляска
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!