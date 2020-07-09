Решившую отдохнуть на природе даму задрал медведь

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В Енисейском районе Краснодарского края женщина погибла от крепких лап хозяина тайги, большого озверевшего медведя. Женщина была растерзана животным неподалеку от поселка «Байкал», из которого никто не успел прийти даме не помощь.

Встрече с животным предшествовала реализация дамой своего желания отдохнуть с семьей на природе. Она взяла с собой несовершеннолетнего ребёнка и отправилась в направлении от населённого пункта. На праздник семьи и отдыха и пришел недовольный гостями мишка.

Муж попробовал успеть довезти свою супругу до места оказания медицинской помощи, однако в этом он не преуспел. Женщина скончалась, сообщает агентство «РИА Новости».

На место скоро прибудут охововеды, которые могут даже застрелить естественно ведущее себя животное.

Ранее сообщалось, что на Сахалине медведь задрал отдыхавшую на даче пенсионерку.