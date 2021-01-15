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Пассажиры вновь жалуются на таксистов «Ситимобил»

Лилия Караева
15 января, 2021 17:23
2 мин
Водитель
Pixabay.com

Москвичка пожаловалась на агрессивного таксиста, который во время поездки проповедовал пассажирку на тему религии. Девушку напугало не только это - как выяснилось, мужчина был наркоманом, употреблял спайсы и завязал с запрещенными веществами только полгода назад.

Инцидент произошел у онлайн-агрегатора «Ситимобил». Пассажирка рассказала, что как только машина тронулась, водитель начал на повышенных тонах рассказывать про религию.

Мужчина не причинил ей физического вреда, но изрядно напугал. В «Ситимобил» подтвердили получение обращения по этой ситуации.

После инцидента водителя заблокировали без права восстановления. По правилам агрегатора такси, тема религии не должна подниматься во время общения с пассажирами.

В «Ситимобил» сказали телеканалу «360», что при возникновении конфликтных ситуаций или в случае неадекватного поведения водителя следует выходить из машины и звонить в поддержку. Деньги за такие поездки возвращают.

До этого сообщалось о том, что один из водителей мастурбировал при клиентке.

Ранее стало известно, что цены на поездки в такси в России поднялись на 50-70%.

темы
Москва
Такси
религия
Инцидент
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