Цена поездки на такси выросла по всей России. На 50-70%

Pixabay.com

Стоимость поездок на такси в России к концу 2020 года выросла на 50-70% по сравнению с весной-началом лета. Участники рынка объясняют рост цен сезонными факторами и возвращением пробок.

Увеличение стоимости поездок наблюдается у крупнейших онлайн-агрегаторов. Так, у «Яндекс.Такси» цены выросли на 56%, у «Ситимобила» - на 68%.

При анализе цен учитывались показатели Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля. Для оценки использовали средние значения в разное время по четырем дням недели.

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский сказал «Коммерсанту», что причиной роста цен является заметная нехватка водителей. Стоимость поездок увеличивают погодные условия и пробки, считает он.

Ранее сообщалось о грядущем повышении цен на сотовую связь для россиян в 2021 году. Прогнозируемый рост составит 15-16%.