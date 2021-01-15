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Цена поездки на такси выросла по всей России. На 50-70%

Лилия Караева
15 января, 2021 10:14
1 мин
Такси
Pixabay.com

Стоимость поездок на такси в России к концу 2020 года выросла на 50-70% по сравнению с весной-началом лета. Участники рынка объясняют рост цен сезонными факторами и возвращением пробок.

Увеличение стоимости поездок наблюдается у крупнейших онлайн-агрегаторов. Так, у «Яндекс.Такси» цены выросли на 56%, у «Ситимобила» - на 68%.

При анализе цен учитывались показатели Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Воронежа и Ярославля. Для оценки использовали средние значения в разное время по четырем дням недели.

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский сказал «Коммерсанту», что причиной роста цен является заметная нехватка водителей. Стоимость поездок увеличивают погодные условия и пробки, считает он.

Ранее сообщалось о грядущем повышении цен на сотовую связь для россиян в 2021 году. Прогнозируемый рост составит 15-16%.

темы
Россия
Такси
Стоимость
подорожание
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