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В связи с исполнением новых законов и обеспечением бесплатного доступа к социально значимым сайтам в России подорожает сотовая связь. Прогнозируемое повышение составит 15-16%.

Коррекция в первую очередь затронет тарифы в диапазоне от 500 до 900 рублей. Кроме того, операторы могут повысить стоимость международных переговоров или ввести платное смс-информирование о пропущенных вызовах.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство Content-Review, повышение вызвано несколькими причинами. Во-первых, операторы теряют деньги из-за отмены международного роуминга. Во-вторых, им пришлось модернизировать сети из-за спроса на услуги в интернете и онлайн-покупки.

В-третьих, операторы должны компенсировать расходы на «социальный интернет», который в январе прошлого года предложил президент России Владимир Путин. Эта инициатива потребует 150 млрд рублей, что составляет примерно 10% ежегодной выручки рынка связи.

В августе 2020 года сообщалось, что операторы стали отказываться от безлимитных тарифов или повышать цены на них. Для компаний они невыгодны.