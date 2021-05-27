Пассажиры вернут деньги по белорусскому законодательству за отмененные рейсы «Белавии»?
Шансы пассажиров «Белавии» вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы оценили. По мнению юриста по туризму Эдуарда Шалоносова, белорусские судьи «будут очень жестко относиться» к взысканию средств.
По его словам, авиакомпания обязана вернуть деньги в полном объеме. Речь идет о ситуации, когда пассажиры не смогли улететь в Европу после отмены рейсов.
«Потребитель по белорусскому законодательству имеет право получить денежные средства обратно», - сказал Шалоносов телеканалу «360».
Ранее сообщалось, что «Белавия» отменила рейсы в 8 стран, 12 городов. В офисах компании выстроились очереди из желающих сдать или поменять билеты.
Решение «Белавии» принято после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, за которой последовали ограничения со стороны некоторых стран ЕС. Президент республики Александр Лукашенко нашел маршруты для компании в условиях отказа Европы принимать борты.