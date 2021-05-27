Пассажиры вернут деньги по белорусскому законодательству за отмененные рейсы «Белавии»?

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Шансы пассажиров «Белавии» вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы оценили. По мнению юриста по туризму Эдуарда Шалоносова, белорусские судьи «будут очень жестко относиться» к взысканию средств.

По его словам, авиакомпания обязана вернуть деньги в полном объеме. Речь идет о ситуации, когда пассажиры не смогли улететь в Европу после отмены рейсов.

«Потребитель по белорусскому законодательству имеет право получить денежные средства обратно», - сказал Шалоносов телеканалу «360».

Ранее сообщалось, что «Белавия» отменила рейсы в 8 стран, 12 городов. В офисах компании выстроились очереди из желающих сдать или поменять билеты.

Решение «Белавии» принято после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая, за которой последовали ограничения со стороны некоторых стран ЕС. Президент республики Александр Лукашенко нашел маршруты для компании в условиях отказа Европы принимать борты.