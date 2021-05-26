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Политика
Не желающий «стоять на коленях» Лукашенко нашел маршруты для «Белавиа» в условиях отказа ЕС принимать борты
26 мая, 2021 14:23
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Zamir Usmanov/Russian Look/Globallookpress
Самолеты белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» будут летать по нейтральным пространствам. Такое решение принято в условиях отказа Евросоюза принимать борты.
Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит...Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем - потому что не за что», - сказал глава республики. Его цитирует сайт «СБ. Беларусь сегодня».
Лукашенко пожаловался, что «обвинителей» не интересует информация о посадке Ryanair в Минске, так как «они запустили маховик».
Ранее было подсчитано, сколько потеряет Беларусь от запрета на полеты в страны ЕС.
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