Не желающий «стоять на коленях» Лукашенко нашел маршруты для «Белавиа» в условиях отказа ЕС принимать борты

Политика

Самолеты белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» будут летать по нейтральным пространствам. Такое решение принято в условиях отказа Евросоюза принимать борты.

Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Будем летать по нейтральным пространствам Средиземного моря, Балтики, нам никто это не запретит...Но стоять на коленях и оправдываться мы не будем - потому что не за что», - сказал глава республики. Его цитирует сайт «СБ. Беларусь сегодня».

Лукашенко пожаловался, что «обвинителей» не интересует информация о посадке Ryanair в Минске, так как «они запустили маховик».

Ранее было подсчитано, сколько потеряет Беларусь от запрета на полеты в страны ЕС.