Изоляция в цифрах: сколько потеряет Беларусь от запрета на полеты в страны Евросоюза

Экономика

Оценен экономический ущерб для Беларуси от прекращения авиасообщения с Евросоюзом. Выяснилось, что больше всего пострадают государственные компании «Белаэронавигация» и «Белавиа», ранее приносящие большие доходы.

В допандемические годы предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация» зарабатывало по 50-70 млн долларов ежегодно на диспетчерском обслуживании иностранных авиакомпаний.

Воздушное пространство республики использовали 980 комапний из 100 стран. 83% рейсов приходилось на транзит, 17% совершались с посадками в Беларуси. Даже при сохранении транзита компания потеряет десятки миллионов евро.

Выручка белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» до пандемии составляла около 430 млн долларов, чистая прибыль только в 2018 и 2019 годы - более 68 млн долларов. Запрет на полеты приведет к снижению оборотов на сотни миллионов, что сделает компанию убыточной, пишет «Наша Нива».

Отмечается, что самые большие потери ждут страну от санкций и изоляции.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет санкции экономического характера против Беларуси. Это связано с принудительной посадкой самолета Ryanair 23 мая.