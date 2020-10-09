Пассажиры подрались на борту самолета из-за медицинской маски

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Американские пассажиры подрались на борту самолета.

Причиной конфликта стала медицинская маска, которую снял один из клиентов авиакомпании, как только оказался в салоне. Инцидент произошел в Аризоне, откуда лайнер должен был вылететь в Юту. В перепалку с ним вступил пассажир, который, по мнению автора опубликованного в интернете видео, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчины кричали друг на друга и устроили потасовку на борту. Стюардесса пыталась успокоить их, иначе пригрозила высадить из самолета.

В итоге пассажир без маски покинул борт. Он был оштрафован сотрудниками правоохранительных органов на несколько сотен долларов, пишут «Известия».

Напомним, на днях в метро Москвы избили женщину, которая ехала без маски и кашляла. Мужчина набросился на нее с кулаками.

Инцидент произошел на станции метро «Профсоюзная». За женщину заступились другие пассажиры.