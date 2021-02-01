Парню пришлось извиниться перед направившим на него пистолет на митинге силовиком
В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего участника протестов, который на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального толкнул полицейского, а тот направил на него табельный пистолет. Пресс-служба МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградкой области распространила видео, на котором мужчина приносит извинения.
Уроженца Архангельска задержали у дома, где он проживает. Установлено, что он в компании других участников акции 31 января применил насилие к полицейским, а именно толкнул одного из них.
Для пресечения противоправных действий силовик достал пистолет. В МВД признали действия сотрудника обоснованными.
Молодого человека доставили в отдел полиции и спросили, готов ли он извиниться.
«Да готов, — сказал парень. — Готов принести извинения, считаю, что сделал лишнее, толкнув полицейского».
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, пишет Znak.com.
Пред митингом 31 января Генпрокуратура предупредила, что участники митинга могут стать уголовниками.