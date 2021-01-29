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Участники протестных акций 31 января могут стать уголовниками

Антон Мельников
29 января, 2021 18:02
1 мин
Антон Мельников
29 января, 2021 18:02
1 мин
«Русская планета» / Сергей Рыжик
«Русская планета» / Сергей Рыжик

Гражданам, которые собираются участвовать в несанкционированных протестных митингах 31 января может грозить уголовная ответственность. Об этом заявила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Ведомство напомнило, что «вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ».

Пресс-служба отметила, что провокации и попытки устроить насильственные действия во время акций также могут привести к уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках, передают «Ведомости».

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Генпрокуратура
протесты
уголовная ответственность
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