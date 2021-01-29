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Политика
Участники протестных акций 31 января могут стать уголовниками
29 января, 2021 18:02
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«Русская планета» / Сергей Рыжик
Гражданам, которые собираются участвовать в несанкционированных протестных митингах 31 января может грозить уголовная ответственность. Об этом заявила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Ведомство напомнило, что «вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступления, предусмотренного статьей 150 УК РФ».
Пресс-служба отметила, что провокации и попытки устроить насильственные действия во время акций также могут привести к уголовной ответственности по статье о массовых беспорядках, передают «Ведомости».
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