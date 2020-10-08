Пандемия коронавируса увеличила спрос на кремацию в Москве

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Из-за пандемии коронавируса спрос на кремацию в московских похоронных услугах вырос. Если человек умер от COVID-19, его тело советуют сжечь.

Стандартные пропорции в общем количестве погребений кремаций и захоронений в землю составляют почти равное число. Однако с введением ограничительных мер, число кремаций выросло. Теперь на этот способ приходится 70-72 процента. Об этом рассказал глава главного оператора похорон и кладбищ в Москве ГБУ «Ритуал» Артем Екимов.

Однако кремировать жертву коронавируса необязательно. Агенты ГБУ «Ритуал» на кремации в этом случае не настаивают, а лишь рекомендуют, поскольку эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в Москве растёт число заболевших коронавирусом в тяжёлой форме. В НИИ скорой помощи им. Склифосовского рассказали, что число госпитализаций с COVID-19 увеличилось вдвое.