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Отцом найденных в Москве суррогатных детей оказался политик с Филиппин

Лилия Караева
20 июля, 2020 16:00
2 мин
Младенец
Piqsels.com

Член Палаты Конгресса Филиппин Фреденил Кастро заявил о правах на двоих суррогатных детей, которых нашли в московской квартире в январе 2020 года. Политик решил задействовать международные связи и обратился к зампредседателя Совета по правам человека Ирине Киркоре с просьбой оказать помощь в вывозе детей.

Иностранец обратился в российскую клинику в 2019 году и договорился о двух суррогатных детях. После рождения малышей Кастро приезжал в Россию, но забыл какие-то документы и был вынужден уехать. Потом въезд в Россию был закрыт из-за коронавируса.

Сейчас детей поместили в Видновский специализированный дом ребенка. Кастро жалуется, что не может их оттуда забрать, а о состоянии детей не говорят, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее стало известно, что за каждого ребенка заказчики заплатили по 3 млн рублей. Биологические родители - высокопоставленные иностранные чиновники.

Ранее сообщалось о задержании в Москве акушеров-гинекологов и генерального директора центра суррогатного материнства Владислава Мельникова. Они проходят по делу врачей, которые занимались суррогатным материнством.

темы
дети
Филиппины
чиновник
суррогатное материнство
Фреденил Кастро
2 мин