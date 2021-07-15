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Отправленный в отставку глава МВД Украины допустил ошибку в написании страны
15 июля, 2021 13:52
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Flickr
В заявлении на отставку экс-главы МВД Украины Арсена Авакова заметили ошибку. Она заключалась в названии страны.
Аваков перепутал украинский язык с русским. В Facebook бывший министр написал: «СлаваУкраїне!» Потом запись была исправлена на «СлаваУкраїні!» Об ошибке написали «Известия».
Напомним, 15 июля Верховная Рада проголосовала за отставку главы МВД. Аваков написал заявление 13 июля.
Известный реформой полиции Аваков занимал пост с 2014 года. Украинцы требовали его отставки, ссылаясь на коррупцию и неудовлетворительное расследование уголовных дел.
Аваков был одним из двух министров, оставшихся на посту после ухода президента Петра Порошенко. Его называли одним из самых влиятельных чиновников в стране.
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