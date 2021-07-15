Верховная Рада отправила в отставку последнего министра из команды Порошенко
Последний министр из команды бывшего президента Украины Петра Порошенко, который сохранил пост после прихода Владимира Зеленского, отправлен в отставку. Речь идет о главе МВД Арсене Авакове.
Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение министра, который, к слову, был одним из самых влиятельных людей страны. Голоса «за» отдал 291 депутат, сообщает «Страна.ua».
С Аваковым закончилась целая эпоха в украинской политике. Аваков возглавлял МВД с 27 февраля 2014 года и поработал при четырех президентах. Он пришел на должность без опыта работы в правоохранительных органах. 13 июля 2021-го стало известно о написанном им заявлении об отставке.
Долго место Авакова пустовать не будет - президент Украины Владимир Зеленский нашел замену. Новым министром МВД он предложил депутата Дениса Монастырского.