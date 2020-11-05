Открытие ученых: вакцина против гриппа может защитить от коронавируса

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Вакцинация против гриппа может иметь защитный эффект для пациентов с COVID-19.

Ученые из США исследовали связь между вакцинацией против гриппа и госпитализацией. Как выяснилось, у пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, которые не делали прививку от гриппа за последний год, шансы госпитализации в клинику выросли в 2,44 раза, а возможность попасть в отделение интенсивной терапии в 3,29 раза по сравнению с теми, кто был вакцинирован, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что ношение очков может в пять раз снизить риск заражения COVID-19. Могласно исследованию экспертов из Китая, люди, которые носят очки, заражаются коронавирусом в пять раз реже.

В КНР это особенно заметно, так как большая часть населения страны (более 80%) отдает предпочтение очкам, а не контактным линзам.