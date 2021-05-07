Открылась вакансия личного помощника Павла Дурова. Требования не заоблачные

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Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров ищет персонального ассистента. В описании вакансии говорится, что помощник миллиардера должен быть умён.

Среди прочих требований - наличие высего образования, свободное владение английским языком, грамотная устная и письменная речь, внимательное отношение к деталям. Будущий ассистент обязан заниматься организацией поездок Дурова - бронировать жилье и транспорт, а также вести его календарь, сообщает телеканал «360».

Соискатель должен быть готов навсегда переехать в другую страну. Это может быть ОАЭ, где находится штаб-квартира Telegram, или Швейцария.

Любой желающий может откликнуться на вакансию, написав специальному боту. Требуется указать возраст и место проживания.

Ранее Дуров рассказал о массовом притоке в Telegram мировых лидеров.