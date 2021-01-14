Павел Дуров рассказал о массовом притоке в Telegram мировых лидеров

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Основатель Telegram Павел Дуров заявил о крупнейшей цифровой миграции в истории человечества. Об этом он написал своем телеграм-канале.

Дуров рассказал, что после его сообщения о рекордном росте числа пользователей Telegram каналы в нем завели некоторые президенты и главы правительств.

Дуров отметил, что недавно свои каналы завели президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Бразилии Жаир Болсонару. При этом, в мессенджере уже присутствовали лидеры Франции Эммануэль Макрон, Украины Владимир Зеленский, Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Тайвани Цай Инвэн, а также премьер-министры Израиля Биньямин Нетаньяху, Сингапура Ли Сянлун, Эфиопии Абий Ахмед Али.

Дуров подчеркнул, что сегодня Telegram-каналы являются единственным прямым способом связи лидеров мнений со своей аудиторией, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее сообщалось, что с 2021 года мессенджер Telegram начнет монетизироваться.