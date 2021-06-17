Россиянин попросил Александра Лукашенко помиловать дочь и дал гарантии
Отец арестованной в Минске россиянки Софьи Сапеги Андрей Сапега надеется, что ему удастся добиться личной встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко и просит о помиловании дочери.
Сапега обратился к Лукашенко в видеообращении, опубликованном Prima Media, «как отец к отцу», в котором просит помиловать его дочь. «Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен», - сказал он.
Отец россиянки считает, что «она оказалась не в том месте и не с тем человеком». Он убежден, что, «если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, - это точно история любви, а не убеждений».
Сапега попросил о личной встрече и дал гарантии, что Софья больше не будет вовлечена в противоправные действия.
Напомним, 23 мая в Минске был вынужден совершить экстренную посадку, летевший из Греции в Литву самолет компании Ryanair, из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.
Россиянка Софья Сапега прислала весточку на Родину из «застенков» белорусского КГБ.