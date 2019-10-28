Как в отделении полиции Калининграда человека сварили живьём

На днях мы рассказали о деле Рустама Клычева, не имевшего судимостей, административных взысканий и приводов в полицию петербуржца, задержанного полицией в 17.30, 21 февраля 2018 года. Отец семьи, где растут две дочери (15 лет и 10 месяцев на момент событий) был задержан за, якобы, «мелкое хулиганство (нахождение в нетрезвом состоянии в подъезде своего дома, избит по дороге в 23-й отдел полиции.

В 22.30 его тело нашли в камере. В районе 22.00 этого же дня он «повесился» на шнурке, стягивающим нижние полы куртки, хотя был, по уверению жены, в дублёнке, где никаких шнурков не могло быть по определению.

Наталья получила тело мужа уже одетым, под костюмом был скрывающий следы истязаний пакет. Осмотреть труп не дали. Уголовное дело, возбуждённое за по статье 293 часть 2 Уголовного кодекса РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») было прекращено. Сотрудники ОВД, дежурившие в отделе в тот вечер, отделались дисциплинарной ответственностью.

Спустя 1 год и 8 месяцев не менее странная история приключилась с жителем города Черняховска Калининградской области, футболистом Иваном Вшивковым.

История № 2. Сваренный заживо.

Иван, конечно, не Кокорин и не Мамаев, в отношении прошлогоднего дебоша которых государством была продемонстрирована показная строгость (пожурили и менее чем через год отпустили). Впрочем, спортсменом Вшивков был пусть и не профессиональным, но в своём городе достаточно известным. Играл за местную команду «Прогресс». Футболом не ограничивался, участвуя в соревнованиях по волейболу и, несмотря на скромный рост, по баскетболу.

В основное время, имея высшее образование, работал монтажником-высотником в одной из частных компаний. Алкоголикам и наркоманам на такой работе, однозначно, не место, так как работа на высоте требует и концентрации, и чёткости координации движений, и внимательности.

С одной работы шёл на вторую — зарабатывать деньги чугунным литьём. Как и у Рустама Клычева, у Ивана было двое детей. С первой женой не сложилось, но сыну, рождённому в первом браке, 36-летний мужчина активно помогал. Во втором росла 4-летняя дочь.

Жена и дочь Вшивкова жили в Черняховске, а он — в Калининграде, живя на съёмной квартире и набирая номер супруги несколько раз в день, чтобы услышать голоса любимой жены и дочери. На выходные приезжал домой.

Вот только… в субботу на 19 октября так и не приехал. У мужа его родной сестры, Александры, был день рождения, о чём Иван предупредил жену. После субботней подработки Вшивков направился к сестре. Был голодный. Его накормили. Иван немного выпил. От усталости «повело».

Александра и его муж взялись проводить родственника домой. Ваня шёл чуть впереди. Саша и её супруг позади.

Когда до съёмной квартиры Вшивкова оставалось метров 100, его задержал полицейский патруль. Александра просила отпустить брата, объясняя, что сейчас он войдёт в подъезд, поднимется в квартиру и ляжет спать. Но полицейские прозрачно намекнули на то, что её супруг-именинник тоже не совсем трезв, и что если она будет мешать, они тоже заберут его в отделение. Пришлось подчиниться.

Ивана увезли. Александра побежала в отделение полиции и стала умолять отпустить брата, предлагая заплатить штраф.

Сам Вшивков в это время допустил, наверное, самую большую ошибку в своей жизни. Начал возмущаться происходящим. А возмущаться произволом властей в нашей стране нельзя: как минимум – не погладят по головке. А могут и вообще убить.

— Вы же не к бандитам брата привезли. Чего вы так переживаете? — глядя на залитое слезами лицо Александры утешал её, тем временем, калининградский полисмен.

Иван звонил матери, Ольге Витальевне, просил её не волноваться. Мать слышала, как совершенно спокойным и ровны голосом Вшивков общается с полицейскими, изымавшими у него личные вещи. А потом у него забрали телефон и связь оборвалась. Ольга Витальевна метнулась было к двери, ехать в полицию, стать рядом с Ваниной сестрой Сашей и просить не наказывать работягу и спортсмена сына. Может, там и услышали бы пожилую женщину? Но муж удержал её: «Проспится и утром пойдёт домой».

Утром Ольга Витальевна начнёт обрывать телефон сына. Но на её звонки будет отвечать уже некому. Она наберёт дежурную часть.

— Вшивков? Да, был такой. Но он сейчас в больнице. У него обожжено 70 процентов тела...

…В ту ночь в отделение томилось четверо граждан, которые были задержаны в спальном районе Калининграда. Все по 20.1 КоАП — «Мелкое хулиганство».

Надеявшийся до последнего, что его отпустят с миром Иван Вшивков, по версии полиции, распространившей через каналы государственного телевидения данное видео, начал буянить в камере.

Возник конфликт с сокамерником, сделавшим ему замечание. Конфликт перерос в потасовку, после которой Вшивкова перевели в другую камеру, но и там он не успокоился: пытался докричаться до тех, кто его задержал, замахивался пластиковой бутылкой на камеру наблюдения, расположенную под потолком.

А дальше происходят вещи, объяснения которым нет. Распространённое через каналы гостелевидения видео представлено фрагментарно. Конфликт с сокамерником? Да. Он очевиден. Попытки привлечь к себе внимание Вшивкова — замахивание пластиковой бутылкой на камеру? Да. И это есть.

Но по официальной версии, Иван Вшивков, который, напомним, был человеком невысокого роста, умудрился пластиковой (ещё раз — пластиковой бутылкой) сломать камеру, расположенную под самым потолком (то есть, на уровне, примерно, 3-х метров).

Камера перестала работать (внимание!) в результате в 1 час 30 минут. Полицейские этого в течение полутора часов «не замечали».

И в данный момент они утверждают, что кадры, где Вшивков не просто замахивается на ударопрочную, на секундочку, камеру наблюдения, которыми оснащены полицейские отделения, а сокрушает её в неповторимом баскетбольном прыжке до потолка, которому позавидовал бы легендарный Сабонис, имеются в распоряжении следствия.

Вот только почему-то эти кадры не демонстрируются на каналах государственного телевидения вместе с кадрами камерного дебоша Ивана Вшивкова. Странно, правда?

Далее, в районе 03.00, 20 октября, Иван «сокрушил» батарею. Из неё хлынул кипяток, в результате чего Вшивков получи ожоги. В 03.45 (через примерно 45 минут после получения Вшивковым чудовищных телесных повреждений) он был госпитализирован в калининградскую больницу.

Примчавшихся туда родителей предусмотрительно не пустили к Ване. «Там кошмар. Вам не надо на это смотреть!». Может, боялись, что придёт в сознание и расскажет, как он умудрился сдать этот зачёт по «троеборью» — побивать сокамерников, сокрушать камеры под потолком, руками ломать трубы.

Правда, с момента задержания прошло уже 5 часов, а значит, даже если бы Вшивков выпил достаточно много, у него было время, чтобы протрезветь.

Но это не главное. А что же главное? Врачи утверждают:

«Те ожоги, которые имелись на момент поступления Ивана Вшивкова в больницу, невозможно получить за несколько минут»

Что это значит? Да то, что Иван, сломавший трубу, стоял под кипяточным обжигающим душем значительно дольше. А этого не смог бы сделать не то что разбушевавшийся пьяница, но даже законченный наркоман, пребывающий в состоянии глубочайшего наркотического опьянения.

Получив удар струёй кипятка любой человек отскочит в сторону, но никак не останется на месте.

Кроме того — Вшивков не был помещён в отдельную камеру. На видеозаписи (в правом нижнем углу кадра) видны ноги другого человека. Что делал он в момент крушения трубы? Спал? Не слышал криков Вшивкова, который должен был кричать? Или предусмотрительно был переведён в другое помещение перед экзекуцией?

Сестра Ивана, Александра, видела этого человека. И он засвидетельствовал, что его увели до того, как это произошло.

Всё очень похоже на схему действий полиции в преддверии расправы с питерским «бузотёром» Рустамом Клычевым, тоже возмущённым действиями полиции, и выказывавшим недовольство: устранение ненужных свидетелей путём перевода в другое помещение, внезапно сломавшаяся камера, «Скорая помощь», предусмотрительно вызванная «попозже», так как работники ОВД «не имеют юридической обязанности» постоянно наблюдать за задержанными.

Близкие Ивана уверены, что он был пристёгнут наручниками к батарее. Такие случаи в полицейской практике не редкость. Ровно год назад, в ночь с 22 на 23 октября 2018 года, в Якутии, в селе Андрюшкино, полиция задержала выпившего мужчину, слесаря местного ЖКХ. Полицейский, в отношении которого впоследствии было возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности, пристегнул его в помещении местной администрации наручниками к батарее отопления.

И ушёл. Пытаясь освободиться, мужчина сорвал вентиль, в результате чего на него хлынул поток крутого кипятка. Утром его сваренный в кипятке труп обнаружили сотрудники местной администрации, пришедшие на работу.

Но пристегнуть Вшивкова к батарее было невозможно, так как в отделении они защищены специальными решётками.

Повреждение в трубе было минимальным. То есть, в Ивана, если он, всё же, не был пристёгнут к батарее, могла бить лишь струя кипятка. От которой он, не будучи зафиксированным к трубе наручниками, легко бы отпрыгнул.

Но ему обварило 70% тела!

Помещения для задержанных в отделениях полиции закрываются, практически герметично. На фото видны потёки, и это говорит о том, что вода в камере, где находился Вшивков, поднималась. Поднималась, примерно, на высоту 30 см.

Если Иван был в сознании и его не приковали наручниками, то почему он не спасся? Просто не залез на нары, которые намного выше 30 см? Ответ, на наш взгляд, очевиден. В сознании Иван не был. Оглушить человека и бросить «вариться» в кипятке могли только те, в чьём ведении было пребывание Вшивкова в отделении полиции.

Впрочем, есть ли у вас сомнение, что следствие не найдёт в их действиях состава преступления, а экспертиза докажет, что Иван был человеком-феноменом, способным выдержать душ из кипятка и подставлявший при этом под струю разные части своего тела? Вопрос, впрочем, риторический.

Такая история.