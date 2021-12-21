Отчим Софии Сапеги рассказал о написанном ею прошении о помиловании на имя Лукашенко
Отчим россиянки Софии Сапеги Сергей Дудич рассказал о написанном ею прошении о помиловании на имя президента Беларуси Александра Лукашенко. Он выразил надежду на положительное решение главы республики.
«Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента республики Беларусь», - сказал он в эфире радио «Эхо Москвы».
Сторона Сапеги «будет ждать» решения Лукашенко.
Гражданка России София Сапега была задержана вместе с оппозиционером Романом Протасевичем в мае 2021 года после принудительной посадки самолета в Минске. Ей предъявили обвинение по семи статьям УК. Девушка согласилась сотрудничать со следствием.
О возможности помилования говорилось в конце мая. Такое развитие событий не исключал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.