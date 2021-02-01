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Осудить сестер Хачатурян не получилось. Решения по действиям отца девушек так и нет

Лилия Караева
1 февраля, 2021 17:22
2 мин
Лилия Караева
1 февраля, 2021 17:22
2 мин
Михаил Хачатурян
Кадр из видео

Мосгорсуд вернул дело сестер Хачатурян в Генпрокуратуру, удовлетворив ходатайство адвокатов девушек. Суд указал, что нужно дополнительное расследование по действиям отца, а пока рассмотреть дело сестер невозможно.

Как рассказала адвокат Ольга Халикова, ходатайство подала потерпевшая сторона.

«Суд указал о необходимости проведения доследственной проверки и установления значимых обстоятельств, то есть мотивов, целей, способов, а также взаимоотношения Михаила Хачатуряна с дочерьми до убийства», — сказала она телеканалу «360».

В решении о передаче дела в прокуратуру поясняется, что суд не может провести собственное расследование. Рассмотрению дела Мосгорсудом мешает остутствие решения по уголовному делу Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении детей.

Напомним, в июле 2018 года три сестры убили отца в доме на Алтуфьевском шоссе. Против них возбудили дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты настаивали на переквалификации дела в самооборону - как выяснилось, мужчина длительное время издевался над дочерьми.

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Генпрокуратура
Мосгорсуд
Хачатурян
2 мин
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