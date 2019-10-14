Выводы психолога и сексолога об отце Хачатурян опубликовали

Выводы психолога и сексолога об отце Хачатурян опубликовали

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Завершена медицинская экспертиза в отношении отца сестер Хачатурян Михаила. Доказано, что он подвергал дочерей насилию и испытывал сексуальное влечение к ним.

В заключении сексолога Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркомании имени Сербского говорится, что у Михаила Хачатурян был «гиперролевый синдром» - он презирал женщин, унижал, применял насилие. Врач отметил у него «расстройство сексуального предпочтения». Контакты с несовершеннолетними длились как минимум полгода, уверен эксперт.

В то же время у мужчины выявили смешанное расстройство психики, для которого характерны неустойчивое настроение, тревожность, вспыльчивость, низкое чувство вины. Мужчина болел энцефалопатией, гипертонической болезнью, язвенной болезнью, хроническим простатитом и другими. Хачатурян при этом не страдал алкогольной или накротической зависимостью, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, троих сестер задержали в 2018 году после убийства отца. Они признались, что несколько лет терпели издевательства и сексуальное насилие.

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