Осторожно, подделка: сайру в Россию никто не завозит - но прилавки забиты
Старейший производитель рыбных консервов из Приморья «Доброфлот» сообщил о массовой подделке сайры. Ее подменяют более дешевой сельдью, хотя на этикетках пишут совершенно другое.
Компания заметила, что рыба отошла от берегов Росиси и стала плохо ловиться. В связи с этим продукта стало меньше, но на прилавках дефицита рыбы нет. Кроме того, продукт не импортируется в Россию. Анализ рыбы показал, что сайра поддельная.
При этом на этикетках указано, что продукт соответствует ГОСТу. «Доброфлот» попросил Роспотребнадзор пресечь фальсификацию.
По оценкам компании, на прилавках около 54% поддельной сайры - это 1,4 миллиона производимых банок в месяц.
Исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков объяснил телеканалу «360», что сайру подделывают из-за высокой цены. В целом подмена рыбы начинается, если разница в стоимости составляет 30% и выше.
«Сырье сельди стоит от 60 до 65 рублей, а сайры — от 120 рублей и выше», - рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Александр Фомин. Он отметил, что отличить сайру и сельдь, сложенные в консервы, сложно.
Ранее сообщалось, что каждый четвертый литр топлива в России - подделка.