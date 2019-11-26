Каждый четвертый литр топлива — подделка

Дизельное топливо в России оказалось наиболее часто подделываемым.

Доля контрафакта составляет 15%, говорят в Росстандарте. Зачастую вместо дизеля на заправках продают печное или судовое маловязкое топливо.

При этом бензин подделывают реже. Зафиксировано лишь 3,5% контрафакта.

По данным Минпромторга, в целом доля некачественного топлива в России в текущем году составляет 8,8%. Самая большая доля суррогата зафиксирована среди зимнего топлива, где каждый четвертый литр — подделка.

По словам экспертов, у суррогата очень большое содержание серы, из-за чего забивается топливный насос высокого давления, что способно вывести двигатель автомобиля из строя, сообщают «Известия».

Еще одна беда российских АЗС - недолив топлива. Как общалось ранее, в Кодексе об административных правонарушениях в 2021 году могут появиться штрафы за недолив топлива. При этом злостных нарушителей будут наказывать на миллионы рублей.

Согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае рецидива сумма штрафа вырастет до 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей.

Соответствующее наказание будет включено в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), положения которого вступят в силу в 2021 году. Ранее законопроект о введении штрафов за недолив топлива вернули из Госдумы РФ обратно в Минпромторг из-за разработки новой редакции КоАП.

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