Останавливать сжигающих флаги и плюющих в полицию в Портленде кинули Нацгвардию

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На улицы американского города Портленд (штат Орегон) вывели бойцов Нацгвардии. Поводом послужили акции протестов, на которых сжигают американские флаги, плюют в полицейских и портят городское имущество.

«Жестокие акции» начались на следующий день после выборов в США. Протестующие прокляли действующего президента Дональда Трампа и сожгли флаг США.

Демонстранты выкрикивают лозунг Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»). Бойцы Нацгвардии, обученные управлять толпой во время митингов, окажут помощь местной полиции, пишет Lenta.ru.

Напомним, голосование состоялось 3 ноября: американцы выбирали между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом. На данный момент никто не набрал необходимых 270 голосов выборщиков. В условиях затягивания процесса подсчета голосов в США не исключили ничью по итогам выборов.