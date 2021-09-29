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Остается в стационаре: Минздрав уточнил состояние пермского стрелка Бекмансурова
29 сентября, 2021 14:38
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vk.com/vikiperm/globallookpress
Минздрав Пермского края рассказал о состоянии студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе. Несколько дней назад он пришел в сознание.
Бекмансуров лежит в стационаре, но состояние неизменно - оно тяжелое. О здоровье пермского стрелка написал «Интерфакс».
О том, что Бекмансуров пришел в сознание, сообщалось 24 сентября. Говорилось, что у пациента амнезия. Первым делом после прихода в сознание стрелок спросил у врачей, есть ли у него родители.
Появилась информация, что врачам дали негласное указание спасти жизнь пермскому стрелку во что бы то ни стало.
20 сентября студент Бекмансуров пришел в Пермский государственный университет и открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.
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