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Ослы привели к крушению самолёта с гуманитарной помощью ООН

Антон Мельников
24 июля, 2020 23:31
1 мин
ы
Pixabay

По предварительным выводам Управления гражданской авиации Сомали, кенийский самолет с гуманитарным грузом ООН потерпел крушение из-за ослов. Животные выбежали на взлётно-посадочную полосу, что привело к аварии во время посадки.

Сообщается, что, пасшиеся вблизи взлётно-посадочной полосы, ослы испугались самолёта, который заходил на посадку. Они начали убегать по траектории движения самолета, из-за чего пилотам пришлось изменить курс. В итоге борт врезался в кучу песка.

Инцидент произошёл 14 июля, никто из пассажиров самолета не пострадал, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что животные в России начали заражаться чумой.

темы
ООН
крушение
самолет
животные
инцидент
Сомали
1 мин