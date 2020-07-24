В России животные начали заражаться чумой. Случаев болезни среди людей пока нет

Общество

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В 2020 году случаев заболевания чумой среди людей зафиксировано не было, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако в стране встречаются зараженные чумой сурки, рассказали в ведомстве.

Поводом для подобных разговоров послужила недавняя вспышка заболевания в Монголии. Там бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии и у двух жителей западной Монголии, неподалеку от границы с Алтайским краем.

Однако, в Роспотребнадзоре настаивают на отсутствии причин для беспокойства. По информации ведомства, в последний раз случай заражения бубонной чумой в России был зафиксирован в 2016 году, пишет РИА «Новости».