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В России животные начали заражаться чумой. Случаев болезни среди людей пока нет

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 20:08
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

В 2020 году случаев заболевания чумой среди людей зафиксировано не было, сообщили в Роспотребнадзоре. Однако в стране встречаются зараженные чумой сурки, рассказали в ведомстве.

Поводом для подобных разговоров послужила недавняя вспышка заболевания в Монголии. Там бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии и у двух жителей западной Монголии, неподалеку от границы с Алтайским краем.

Однако, в Роспотребнадзоре настаивают на отсутствии причин для беспокойства. По информации ведомства, в последний раз случай заражения бубонной чумой в России был зафиксирован в 2016 году, пишет РИА «Новости».

темы
Россия
животные
чума
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