Опубликованы кадры из захваченного парламента Киргизии

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В интернете появились первые кадры из здания парламента Киргизии, которое ранее захватили протестующие.

Они выступают выступившие против результатов парламентских выборов. На снимках видно, как протестующие ходят по зданию парламента с национальными флагами. При этом портреты президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова сняты.

Часть протестующих заняли места за столами, за которыми проходят правительственные совещания, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выпустили из следственного изолятора Госкомитета национальной безопасности.

Освободить бывшего главу государства требовали протестующие в Бишкеке, которые сломали ворота в здание Госкомитета, зашли на его территорию и начали переговоры с начальством.