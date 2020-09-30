После изменения приговора глава карельского отделения «Мемориала» историк Юрий Дмитриев написал письмо фотографу Виктории Ивлевой. По новому приговору срок тюремного заключения Дмитриева был увеличен с 3,5 до 13 лет.

«Вика, привет!

По 132 дали тринадцать, как и просил прокурор, по «оправданным статьям» — назначили новое судебное разбирательство в ином составе суда. [...]

[...] Я так понимаю, еще повоюем.

[...] "Новая" порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне неведомо. Само заключение в руках не держал ни я, ни "адвокат" положняковый.

По-моему, полный беспредел в Верховном суде РК.

[...] Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем.

Как там Катька это переживет?

29.09.20 Юрий Дмитриев (Хоттабыч) СИЗО-1 гор. Петрозаводск».