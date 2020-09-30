Историк Юрий Дмитриев продолжит «воевать» с тюремным сроком в 13 лет
После изменения приговора глава карельского отделения «Мемориала» историк Юрий Дмитриев написал письмо фотографу Виктории Ивлевой. По новому приговору срок тюремного заключения Дмитриева был увеличен с 3,5 до 13 лет.
«Вика, привет!
По 132 дали тринадцать, как и просил прокурор, по «оправданным статьям» — назначили новое судебное разбирательство в ином составе суда. [...]
[...] Я так понимаю, еще повоюем.
[...] "Новая" порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне неведомо. Само заключение в руках не держал ни я, ни "адвокат" положняковый.
По-моему, полный беспредел в Верховном суде РК.
[...] Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем.
Как там Катька это переживет?
29.09.20 Юрий Дмитриев (Хоттабыч) СИЗО-1 гор. Петрозаводск».
Текст письма приводит Lenta.ru.
Ранее стало известно, что верховный суд Карелии ужесточил приговор Юрию Дмитриеву.