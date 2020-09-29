Фото: Правозащитный центр «Мемориал»

Верховный суд Карелии ужесточил приговор историку и главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строго режима по статье о насильственных действиях сексуального характера (части 3, 4 статьи 132 УК).

По словам адвоката осужденного Игоря Петрова, по остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд.

Процесс проходил в закрытом режиме, пишет «Медиазона».

22 июля Петрозаводский горсуд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии. По обвинениям в изготовлении детской порнографии и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал. Приговор оспорили все стороны процесса.

22 сентября на первом заседании по рассмотрению апелляций Дмитриев получил адвоката по назначению, поскольку его защитник изолировался из-за коронавируса. Историк свою вину отрицает и связывает уголовное преследование со своей деятельностью — он был первооткрывателем массовых захоронений жертв сталинских репрессий на территории урочища Сандармох.