Опубликован список самых выгодных для туристических перелетов городов России

Общество

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Аналитики туристического сервиса проанализировали стоимость внутрироссийских перелетов в августе 2020 года. Самыми дешевыми стали билеты в Москву, Волгоград и Астрахань.

Средние минимальные цены на авиабилеты были изучены экспертами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На первом месте по экономности оказалась Москва, стоимость билета в столицу начинается от 850 рублей. Второе место заняли Волгоград и Астрахань, в эти города можно добраться от 930 рублей за билет.

Самыми экономными направлениями в курортную зону оказались билеты до Минеральных Вод – от 1300 рублей. До Краснодара перелет обойдется примерно в 1600 рублей, до Симферополя — 2000 рублей. Анапа и Геленджик обойдутся российским отдыхающим дороже — 2200 и 2900 рублей, сообщает РБК.

Ранее ряд отечественных перевозчиков заявил о готовности возобновить международное авиасообщение.