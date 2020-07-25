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Опубликован список самых выгодных для туристических перелетов городов России

Антон Мельников
25 июля, 2020 10:51
1 мин
в
Pixabay

Аналитики туристического сервиса проанализировали стоимость внутрироссийских перелетов в августе 2020 года. Самыми дешевыми стали билеты в Москву, Волгоград и Астрахань.

Средние минимальные цены на авиабилеты были изучены экспертами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На первом месте по экономности оказалась Москва, стоимость билета в столицу начинается от 850 рублей. Второе место заняли Волгоград и Астрахань, в эти города можно добраться от 930 рублей за билет.

Самыми экономными направлениями в курортную зону оказались билеты до Минеральных Вод – от 1300 рублей. До Краснодара перелет обойдется примерно в 1600 рублей, до Симферополя — 2000 рублей. Анапа и Геленджик обойдутся российским отдыхающим дороже — 2200 и 2900 рублей, сообщает РБК.

Ранее ряд отечественных перевозчиков заявил о готовности возобновить международное авиасообщение.

темы
туризм
авиабилеты
отпуск
перелеты
1 мин