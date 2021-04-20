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Оптимизация здравоохранения убивает: число россиян к 2030 году сократится на 3 миллиона

Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 11:50
2 мин
Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 11:50
2 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Предпринятые российскими властями реформы в системе здравоохранения оказывают губительное влияние на демографическую ситуацию в стране. Такое мнение в Госдуме выразила ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

По ее словам, уже через 9 лет население РФ может сократиться почти на 3 миллиона человек. В прошлом году из-з пандемии коронавирусной инфекции естественная убыль населения достигла 700 тысяч человек. Эксперт отмечает – показатель рождаемости сейчас сродни показателю после распада СССР, и он продолжает падать. Все дело в недофинансировании системы здравоохранения, убеждена Улумбекова.

По ее словам, желание властей сэкономить на здоровье граждан и зарплатах медиков только усугубляют ситуацию. Особенно остро данная проблема начала проявляться после оптимизации здравоохранения.

Улумбекова предложила свои методы решения, связанные с необходимостью вкладывать в здравоохранение больше средств, чем сейчас – до 5% ВВП к 2024 году. Кроме того, по ее мнению, не помешают и дополнительные надбавки в виде 530 миллиардов рублей каждый год. Этих денег вполне хватило бы на повышение заработной платы медперсоналу, выделение бесплатных лекарств больным и повышение квалификации врачей, передает интернет-издание «Открытые медиа».

Известно, что Коммунистическая партия России, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров» внимательно выслушав доклад Улумбековой, внесли в свои предвыборные программы некоторые ее предложения.

Ранее сообщалось о том, что из-за пандемии жители России стали бояться своих коллег – риск заразиться останавливает их общаться друг с другом.

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ТЕГИ
Госдума
Общество
Здравоохранение
Оптимизация
Демография
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