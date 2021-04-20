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Каждый пятый россиянин стал бояться своих коллег и избегает встреч с ними

Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 09:32
2 мин
Марьям Ибрагимова
20 апреля, 2021 09:32
2 мин
Frank Hoermann/SVEN SIMON
Frank Hoermann/SVEN SIMON

Пандемия коронавирусной инфекция внесла значительные коррективы в обыденные явления, с которыми россияне сталкивались без опаски. Так, например, сейчас каждый пятый житель страны (19%) намеренно прекратил общение с коллегами в неформальной обстановке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Респонденты объяснили причину избегания встреч вне работы – боязнь подхватить COVID-19. Однако не все придерживаются такого мнения – 35% опрошенных заявили, что продолжают, как и раньше, отдыхать с коллегами вне работы. Ещё 2% россиян отметили, что лишь недавно стали общаться с сотрудниками компаний и организаций, в которых они трудятся сами.

Между тем довольно значительная часть опрошенных (44%) не общались с коллегами вне работы ни до пандемии, но во время, ни после снятия ограничений. Чаще всего такой позиции придерживаются россияне старше 45 лет.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч человек, передает RT.

Ранее сообщалось о том, что 73% российских женщин сталкиваются с насилием на работе. Больше половины опрошенных заявили о том, что грань переходит начальство.

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