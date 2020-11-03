Опрос: российского человека характеризует сказочный персонаж Иван-дурак

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Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что главными символами России для сограждан является сам народ (10%), а также любовь к родине и патриотизм (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). По 5% россиян назвали мощь и величие страны, большой простор и территорию, действующего президента Путина.

Среди книг, объединяющих жителей России, с большим отрывом лидирует «Война и мир» Льва Толстого, а также произведения Александра Пушкина.

Наиболее ярким персонажем, который характеризует россиянина, 4% участников исследования считают Обломова из романа Ивана Гончарова. Среди других литературных персонажей россияне назвали героев Пушкина (3%), Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Ивана-дурака из народной сказки, Павла Корчагина из произведения «Как закалялась сталь» и Пьера Безухова из романа «Война и мир» (по 2%).

11% граждан считают, что фильм «Ирония судьбы, или с легким паром» Эльдара Рязанова объединяет сограждан. Реже называют «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (8%), «Москва слезам не верит» (6%), а также военные фильмы (6%), сообщает ТАСС.

Ранее более половины россиян испытывают проблемы в общении со своими пожилыми родителями, выяснилось в ходе опроса проектов «Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru».

Чаще всего граждане жалуются на их трудный характер, ненужные советы и критику. 43% участников исследования отмечают, что таких проблем у них нет. 31% респондентов сообщили, что их раздражают непрошеные советы и рекомендации родителей.