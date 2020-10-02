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Более половины россиян испытывают проблемы в общении со своими пожилыми родителями, выяснилось в ходе опроса проектов «Леди Mail.ru» и «Дети Mail.ru».

Чаще всего граждане жалуются на их трудный характер, ненужные советы и критику. 43% участников исследования отмечают, что таких проблем у них нет. 31% респондентов сообщили, что их раздражают непрошеные советы и рекомендации родителей.

25% россиян заявили о трудном характере родителей, вспыльчивости и агрессии, 23% считают, что родители настроены пессимистично относительно будущего их детей. Еще 23% детей признались, что их постоянно критикуют.

В опросе также участвовали пенсионеры, которые рассказали, что их дети помогают им не только деньгами (25%), но и покупают продукты (23%), приглашают в кафе или рестораны (20%), покупают им билеты в театр или на выставки (19%), сообщает ТАСС.

Как сообщалось, россияне могут получить двoйную пeнсию.

По закону она положена вoеннослужащим, вeтераном Вeликой Отeчественной вoйны, рoдителям и вдoвом вoенных, пoгибших при прoхождении службы. По ее словам, вoзможность oдновременного пoлучения двух пенсий прeдусмотрена закoнодательством о гoсударственном пенсионнoм обeспечении.

В основном указанные в законе случаи относятся к военнослужащим. Например, те, кто получил инвалидность вследствие военной травмы, имеют право на одновременное получение пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости. Аналогичные правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или блокадников Ленинграда.