Определен самый пьющий город России
Российская столица стала лидером по употреблению алкоголя.
Следом за Москвой идет Московская область. Как рассказали в Росалкогольрегулировании, москвичи купили толко за первые три месяца 2021 года 6,4 млн декалитров разного спиртного, включая водку, коньяк, шампанское, вино и много другое. Правда, стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года этот показатель был больше - 6,7 млн, пишут «Известия».
Московская область также немного снизила «градус» по сравнению с прошлым годом и купила 6 млн декалитров.
Следом идет Северная столица - Санкт-Петербург с 3,37 млн.
Меньше всех пьют, как говорится в статистике, в Ингушетии.
Ранее стало известно, что женщинам могут запретить употреблять спиртные напитки. С такой инициативой выступила Всемирная организация здравоохранения.