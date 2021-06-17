Настоящий сексизм: женщинам хотят запретить употреблять алкоголь
Женщинам могут запретить употреблять спиртные напитки. С такой инициативой выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ предлагает запретить употребление алкоголя женщинам. Организация призывает страны повышать информированность населения о вреде употребления спиртных напитков. Особое внимание предлагается уделить детям, беременным и женщинам в детородном возрасте.
В ВОЗ отмечают, что употребление спиртного до и во время периода вынашивание будущего ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению.
Лучшим вариантом в ВОЗ назвали полный отказ женщин от алкоголя. Организацию уже обвинили в сексизме, пишет «РИА Новости».
Известно, что при одинаковом употреблении спиртных напитков уровень алкоголя в крови женщин будет более высоким. Причиной тому является комплекция женщин, меньшее количество воды в организме и медленное усвоение. Поэтому мозг и печень пьющих женщин подвергается более сильному воздействию спиртного в отличие от мужчин.